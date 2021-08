Sarno. Vasche di laminazioni, valloni e canali post-frana senza manutenzione. Il Comune scrive alla Protezione Civile Nazionale

di Danilo Ruggiero

Vasche di laminazioni, valloni e canali post-frana restano senza manutenzione. Il Comune scrive alla Protezione Civile Nazionale “Servono interventi urgenti. C’è alto rischio per la popolazione”. Ormai non è più una novità: a Sarno, la città martoriata dall'alluvione del 5 maggio del 1998, non sono ci sono interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, per le opere di ingegneria idraulica, costruite nell'epoca post frana, atte a mitigare il rischio idrogeologico. La vegetazione infestante, la sporcizia e i rifiuti di ogni tipo, fanno da padroni nei circa 20 chilometri di canalizzazioni realizzati, già dagli inizi del duemila, per far defluire le acque piovane e scongiurare l’onda d’urto del maltempo. Le undici vasche di laminazione, poi, sono letteralmente inghiottite da erbacce e piante, e quasi mai, se non dopo gli smottamenti del 27 settembre scorso, sono state oggetto di seri interventi di pulizia e manutenzione da parte delle società in house della Regione Campania o da ditte incaricate dal Genio Civile con la procedura di somma urgenza. L’opera idraulica in maggior stato di sofferenza resta quella di località “Villa Venere”, un enorme vasca di contenimento in cui, un anno fa, in seguito alle forti piogge, scivolarono circa 50 metri cubi di fango. Il resto è una scenario fatto di incuria e zero risorse a disposizione che fa temere anche per l’incolumità della popolazione residente ai piedi del monte Saro. L’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Canfora, perciò, ha chiesto un aiuto immediato alla Protezione Civile Regionale, nella persona del direttore Italo Giulivo, alla Regione Campania, nella persona del vice presidente Fulvio Bonavitacola, e al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. “Con la presente, considerati gli incendi già verificatisi negli anni precedenti, si chiede un intervento immediato di manutenzione e pulizia, oppure un trasferimento di fondi, al fine di provvedere come ente attuatore. Si sottolinea l’assoluta urgenza della richiesta” ha scritto il primo cittadino Giuseppe Canfora assieme all'Assessore all'ambiente Roberto Robustelli. Come emerge dalla lettera, inoltre, la vasca di Villa Venere è quella che richiede interventi più urgenti giacché presenta “detriti, rifiuti e vegetazione infestante” ed è da ritenersi, in caso di nuovi incendi, ad “alto rischio”.