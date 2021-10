Salerno. Muscarà (M5s): "Chiediamo sospensione Savastano o siamo troppo amici?"

"Spero che a qualcuno sia rimasto quel minimo di 'dignità' per chiedere la sospensione del consigliere eletto con Campania libera De Luca Presidente. O siamo troppo amici?". Lo chiede polemicamente Maria Muscarà, consigliere regionale campano del Movimento 5 Stelle, con riferimento a Nino Savastano, consigliere regionale e assessore del Comune di Salerno arrestato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Salerno su presunti appalti truccati e che dovrà rispondere anche del reato di corruzione elettorale. Alle elezioni amministrative di Napoli Maria Muscarà si è schierata a sostegno della lista "Napoli in Movimento - No alleanze" formata da attivisti del M5S contrari all'alleanza con il Partito democratico e altri partiti di centrosinistra che ha portato all'elezione a sindaco di Gaetano Manfredi. Pur essendosi sempre detta contraria alle alleanze del Movimento 5 Stelle prima con la Lega e poi con il Pd per la formazione dei due Governi Conte, e poi all'ingresso del M5S nella coalizione a sostegno del Governo Draghi, Muscarà resta un membro del gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania.