Scafati. Circum: lunedi' tornano treni Torre Annunziata-Poggiomarino

Da lunedi' torna in funzione il servizio ferroviario della Circumvesuviana lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino. A comunicarlo e' l'Ente Autonomo Volturno, societa' di trasporti che si occupa anche delle linee vesuviane. In una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Eav infatti si legge che ''in merito alle problematiche che hanno portato alla rimodulazione del servizio sulle linee Napoli-Poggiomarino e Napoli-Sarno, l'azienda comunica che, vista la riapertura del dialogo tra le parti, le modifiche in vigore dal 6 novembre saranno revocate. Pertanto, a partire dal 15 novembre, la circolazione sulla Napoli-Poggiomarino tornera' regolare sull'intera linea e verranno ripristinate le corse soppresse su tutte le linee''.

CIRCUM, L'EAV RIPRISTINA LE CORSE SOPPRESSE

"Ho appreso da poco di una nota stampa con la quale l'EAV annuncia la revoca del provvedimento di soppressione delle corse della Circumvesuviana sulla linea Napoli - Scafati - Poggiomarino. - spiega il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati -

Dal 15 novembre tutte le corse saranno, pertanto, ripristinate. Un passo indietro dell’azienda che, evidentemente, ha preso atto dell’enorme errore che aveva fatto, pressata dalle proteste di tutti noi sindaci dei territori penalizzati.

Qualche giorno fa, avevo diffidato l’EAV a rivedere le sue decisioni e a ripristinare le corse cancellate prospettando anche la possibilita' di agire legalmente; avevo poi convocato per stamattina un incontro con i sindaci dei comuni di Pompei, Boscoreale e Poggiomarino con l’obiettivo di far fronte comune ed iniziare una battaglia insieme, a tutela dei diritti dei nostri viaggiatori.

L’incontro si è tenuto proprio stamattina a Palazzo Mayer. Era presente il Sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga e l’Assessore del Comune di Pompei, Ciro Cascone, delegato dal Sindaco Carmine Lo Sapio. Assente, per impegni istituzionali, il Sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico, che mi ha comunque delegato, condividendo le scelte assunte che avrebbe assunto.

Al termine della discussione abbiamo deciso di chiedere al Presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, la convocazione di un incontro ad horas, coinvolgendo anche la Regione Campania. Ribadiamo la nostra richiesta, chiedendo di incontrare quanto prima i vertici dell’Eav per evitare che ciò che è successo possa verificarsi nuovamente in futuro.

Oggi però siamo soddisfatti del dietrofront dei vertici EAV e ringrazio tutti i sindaci che hanno ritenuto di affrontare insieme a me questa battaglia fondamentale per le nostre comunità".