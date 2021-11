Nocera Inferiore. Ascione (Psi): "Creare un percorso comune fatto di regole e di impegno"

"Concluso il proprio confronto con le altre forze politiche,civiche,riformiste, democratiche e moderate presenti in città. - scrive in una nota il segretario cittadino del Partito Socialista Nocera Inferiore Sara Ascione - Il confronto è stato ampio,schietto e leale. L'obiettivo ora è di continuare ad adoperarci per sviluppare un'azione politica che miri alla definizione di un percorso comune fatto di regole di presenza e di impegno più costanti e dirette. Riteniamo, inoltre, che sia giunto il momento di iniziare un più ampio discorso con le forze che sostengono l'attuale amministrazione al fine di ampliare idee politiche-programmatiche ed organizzative in vista della prossima competizione elettorale confrontandoci in maniera propositiva anche con le altre forze civiche e partitiche della città che condividono i nostri ideali ed hanno a cuore le sorti della nostra comunità. In questo momento ci compete riaffermare l'operatività politica sulla quale dobbiamo sentirci impegnati puntando al progresso e al benessere della città".