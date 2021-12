A Roccapiemonte il premio Comune Riciclone 2021

Per aver superato la quota del 65% della raccolta differenziata nell’anno 2021, il Comune di Roccapiemonte è stato premiato da Legambiente Campania quale Comune Riciclone 2021. Il riconoscimento è stato conferito durante la XVII Edizione di “Ecoforum” per le semplificazioni, innovazione e partecipazione per l’economia circolare in Campania e in ambito ambientale. “Ringraziamo i cittadini per il loro impegno nell’ambito della raccolta differenziata, chiedendo sempre la massima attenzione anche in futuro, specie a chi a volte dimentica quanto sia fondamentale riuscire a raggiungere percentuali importanti perché questo implica un maggiore risparmio di spesa e la possibilità di tenere la nostra città sempre più pulita. Ringraziamo altresì gli operatori che si occupano del servizio di igiene urbana che ogni giorno si prodigano per garantire un servizio efficiente”, hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore all’ambiente Annabella Ferrentino.