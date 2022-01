Sarno. "Cammino dei Paputi": opposizione pronta a denunciare tutto alle autorità competenti

di Danilo Ruggiero

L’evento dei “Paputi” andato in scena senza pubblico al Teatro De Lise continua a infervorare gli animi: i consiglieri comunali Rega e Crescenzo chiedono il ritiro degli atti con cui il Comune di Sarno ha affidato i servizi per lo svolgimento della serata. La minoranza si è detta anche pronta a presentare un esposto alle autorità competenti. Non smette di far discutere l’evento tenutosi a porte chiuse lo scorso 21 dicembre al teatro comunale “Luigi De Lise”. La kermesse, rientrante nell’ambito del progetto Poc “Il cammino dei Paputi”, finanziato per 45mila euro dalla Regione Campania e 15mila euro dal Comune di Sarno, si è conclusa con uno convegno web talk senza, però, la presenza del pubblico in platea e senza un collegamento in streaming per premettere agli appassionati dello storico rito religioso di seguire l’evento da casa. L’esecutivo cittadino, nella sola persona dell’assessore al turismo Stefania Pappacena- giacché gli altri assessori interpellati, quali Francesco Squillante e Annamaria Della Porta, hanno riferito che la kermesse non rientrasse tra le attività del proprio operato- ha giustificato la carenza di pubblicizzazione dell’evento, nonché il mancato coinvolgimento della popolazione per tale appuntamento, con la necessità di aver dovuto fronteggiare «la crescita improvvisa dei contagi da coronavirus » e che, in ogni caso, il convegno web talk sarà «diffuso sulla rispettiva pagina social network». Tuttavia, le forze politiche di opposizione, hanno giudicato la vicenda come «poco lusinghiera » per l’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Canfora «Con questo progetto dovevamo avere un ritorno di immagine come città. Invece il denaro pubblico è stato speso per una serie di eventi autoreferenziali- ha affermato Antonello Manuel Rega- Vorrei sapere quanti cittadini erano a conoscenza di questi appuntamenti e qual è stato l’eco mediatico che il progetto ha ottenuto rispetto agli obiettivi che l’amministrazione si era preposta». Rega ha continuato «Valuterò, assieme agli altri colleghi della minoranza, se intraprendere delle azioni su questa vicenda. In tal caso, trasmetteremo gli atti nelle sedi opportune e chiederemo la revoca in autotutela degli affidamenti diretti”. Ad intervenire è stato anche il consigliere Comunale Domenico Crescenzo «Un evento con una portata turistica, sociale ed economico come quello approvato con delibera di giunta deve obbligatoriamente interrogarci. Il valore dichiarato sulla carta è stato raggiunto? I numeri dichiarati dove sono? Nella documentazione viene dichiarato il flusso turistico iniziale e un miglioramento finale per la città. Ergo, il risultato è stato raggiunto? chi verificherà il raggiungimento dell’obiettivo? Cosa verrà dichiarato alla Regione per chiudere i conti positivamente?». Domenico Crescenzo ha concluso spezzando una lancia a favore dell’assessore al turismo «Al di là dell’assessore proponente, gli interrogativi non possono essere chiesti al singolo, specie quando intreccia in modo energico le finanza dell’Ente, vista la compartecipazione del progetto, e i tradizionali eventi del territorio. È facile ora sfuggire dalle responsabilità e scaricare tutto sul singolo assessore. Se le cose stanno cosi, si tratta di un fallimento dell'intera amministrazione, oltre ad uno sperpero di soldi pubblici”.