De Luca: divieto consumo notturno alcol e stop assembramenti

Sull'intero territorio della Campania, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fino al 29 gennaio saranno vietati assembramenti per il consumo di generi alimentari e il divieto di vendita di alcolici. E' quanto disposto dall'ordinanza numero 1 firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e in corso di pubblicazione. "Dalle ore 22 e fino alle ore 6 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali" e ancora: "Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico". E' fatta, inoltre, "raccomandazione ai Comuni e alle altre autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cosiddetta 'movida'". L'ordinanza dispone anche la sospensione delle attività scolastiche in presenza per le scuole dell'infanzia, le primarie e le medie inferiori.