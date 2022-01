Nocera Inferiore. Riqualificazione edilizia popolare: 7 milioni e mezzo per Montevescovado. Fondi anche a Nocera Superiore

Riqualificazione edilizia popolare: in arrivo sette milioni e mezzo di euro di finanziamento per Montevescovado a Nocera Inferiore, nell’ambito dei fondi PNRR.

Un risultato importante e fondamentale per le palazzine di Montevescovado e per la stessa amministrazione comunale di Manlio Torquato che ormai da anni stanno puntando a tale obiettivo. La notizia dell'importante finanziamento arriva dopo lo sblocco dei terreni dalle ipoteche che ha impegnato il Comune di Nocera inferiore e l’approvazione di una prima parte di progetto per la realizzazione di circa 40 alloggi da parte di Acer Campania.

Altro importante importante finanziamento in arrivo al Comune di Nocera Superiore di tre 3 milioni e 500 mila euro per la rigenerazione urbana degli alloggi Erp palazzo Aristotele in via Napoli.