Risanamento ambientale fiume Sarno, De Luca a San Valentino Torio per illustrare i lavori

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ieri a San Valentino Torio nell'aula consiliare per illustrare i progetti ed i lavori che riguardano il completamento delle opere di bonifica e risanamemto ambientale del Fiume Sarno, che riguardano anche il Comune di San Valentino Torio.

In via di aggiudica, infatti, le opere per 4.6 milioni di euro per il completamento del sistema fognario del Comune di San Valentino Torio per il quale, dunque, si conta di dare inizio ai lavori al massimo entro Maggio/Giugno 2022.

Il Presidente della Campania ha illustrato tutti "Gli inteventi di Regione Campania, Ente Idrico Campano e GORI per il risanamento del bacino idrografico del Fiume Sarno".

Sono intervenuti, inoltre: Michele Strianese, Sindaco di San Valentino Torio e Presidente della Provincia di Salerno; Luca Mascolo, Presidente Ente Idrico Campano; Sabino De Biasi, Presidente GORI; Vittorio Cuciniello, Amministratore Delegato GORI.

"Abbiamo ospitato, dunque, una importante iniziativa di comprensorio, organizzata da EIC, GORI e REGIONE CAMPANIA, utile a comprendere i tempi e le modalita' per il completamento delle reti fognarie in tanti comuni dell' Agro Nocerino Sarnese e del Basso Vesuviano e, piu' in generale, del Bacino Idrografico del Fiume Sarno. - spiega Michele Strianese -

Trattasi di interventi che da tempo si attendevano e che ora avranno materialmente inizio, grazie alla sinergia istituzionale tra i vari enti coinvolti ed ai finanziamenti della Regione Campania.

Per l' ottima riuscita della manifestazione ringrazio di cuore per la collaborazione gli Assessori Raffaella Zuottolo e Pasqualina Garofalo, il Consigliere Ernesto Velardo e tutta l' Amministrazione Comunale, nonche' i tanti collaboratori del Comune come Marianna Migliaro, Umberto Vastola, Mario Mancino, Salvatore Ambruosi e tutti i dirigenti e dipendenti dei vari settori coinvolti, nonche' tutta l' Azienda Speciale San Valentino Servizi.

Ringrazio altresi' il nostro Comando di Polizia Municipale, i Carabinieri della locale stazione, le Guardie Ecozoofile e la Polizia Provinciale di Salerno per la consuenta disponibilita' e collaborazione per la sicurezza e la gestione dei flussi".