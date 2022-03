Consorzio Asi Salerno, Nappi (Lega): no a nomina direttore generale per chiamata diretta. All’orizzonte ennesima proposta clientelare della Regione “De Luca spieghi perché il direttore generale del Consorzio Asi di Salerno - che opera sotto il controllo della Regione - dovrebbe essere nominato per chiamata diretta e non con un concorso pubblico. Gli ricordo che il dg presiede anche tutte le commissioni che attribuiscono bandi e concorsi. Dunque, un soggetto scelto in via del tutto fiduciaria, dovrebbe gestire denaro pubblico e assunzioni. Ancor di più dopo quanto ogni giorno si legge sulla stampa, difficile non immaginare che si tratti dell’ennesima espressione di una politica che si muove con logiche amicali e clientelari, contro le quali anche oggi mi sono battuto nella competente Commissione consiliare”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale.