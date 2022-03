Sarno. Scuola De Amicis, il Comune non presenta candidatura ai finanziamenti europei, è mistero

di Danilo Ruggiero

SARNO. Scuola De Amicis, il Comune non presenta la candidatura ai finanziamenti europei per la storica struttura di Corso Amendola: E’ mistero sulla scelta dell’Ente comunale che aveva promesso nuovi fondi dal Pnrr per i lavori di completamento dell’edificio. Con i decreti dirigenziali numero 78 ed 80, pubblicati sul Burc speciale della Regione Campania, sono state approvate le graduatorie relative al "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" da finanziare nell'ambito del Pnrr “Missione 4 Investimento 3.3”. Tra le graduatorie dei progetti ammessi ed esclusi, però, non compare l’istituto scolastico “De Amicis”, ossia lo storico edificio di Corso Amendola chiuso da ben 17 anni. Eppure, l’esecutivo municipale del sindaco Giuseppe Canfora, con delibera di giunta del 18 gennaio scorso, nell’approvare il progetto definitivo dei lavori per un costo complessivo di 5 milione 392 mila euro, aveva «dato atto» che l’intervento rientrasse tra i «Criteri di ammissibilità a finanziamento sulle risorse stanziate per la Missione 4 Intervento 3.3 previa la presentazione della relativa candidatura alle procedure selettive della Regione Campania». Una trascuratezza, se confermata, che potrebbe compromettere il destino dell’ex scuola elementare di Sarno. L’appalto per i lavori di completamento, infatti, è coperto solo per 3 milioni e in cassa mancano ancora 2 milioni e 392 mila euro. Se non ci sarà il sostegno dei fondi del Pnrr, l’amministrazione comunale dovrà ricorrere ad un piano “b”, ovvero suddividere il progetto in due lotti funzionali per garantire l’esecuzione, anche parziale, del progetto fino alla concorrenza dell’attuale disponibilità di bilancio. Sul flop della scuola De Amicis è intervenuto il consigliere comunale di minoranza Giovanni Montoro «Non aver candidato l'edificio scolastico De Amicis tra gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole finanziati dal Pnrr, nonostante gli annunci effettuati, dimostra come questa amministrazione sia incapace per progettualità e carente sul piano organizzativo. Ed è gravissimo tutto questo - ha affermato Montoro- L'opera rimane una delle più importanti infrastrutture abbandonate al centro della città. La scuola che rappresentava il cuore pulsante della cultura e anche della nostra piccola economia locale oggi è solo una cattedrale nel deserto. Ormai la parte bassa di Corso Amendola è nel pieno degrado e nell'incuria. Ancora una volta, è stata persa una grande occasione di sviluppo per la città». Infine, altra nota stonata, riguarda la mancata ammissione dei progetti di altre due scuole del territorio per le quali era stata formalmente presentata la candidatura ai fondi del Pnrr. L’esclusione riguarda la scuola elementare di “Masseria della Corte” e la scuola elementare della frazione di Episcopio. I progetti presentati dall’Ente sono stati esclusi a causa della «non conformità della valutazione sulla sicurezza» e per la «mancata verifica preventiva della progettazione». L’unico sussulto positivo per il Comune di Sarno riguarda il buon punteggio ottenuto in graduatoria dal progetto per la demolizione e la ricostruzione della scuola elementare e materna di località Serrazzeta, la quale è stata ammessa a finanziamento.