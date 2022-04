San Valentino Torio. Ampliamento ponte di via Vetice, partiti i rilievi

È stato effettuato un primo sopralluogo tecnico/amministrativo e sono partiti i rilievi dello stato dei luoghi.

"Si parte davvero dunque. - spiega il sindaco di San Valentino Torio e presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese -

E lo facciamo alla presenza dei tecnici della Provincia di Salerno Dott. Domenico Ranesi Dirigente del Settore Viabilita', degli Ing. Marco Donnarumma e Paolo Cupo e del geom. Luigi Popolo, del ViceSindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di San Valentino Torio Rosanna Ruggiero, del Sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga e del suo Vicesindaco Luigi Belcuore, del Presidente del Consiglio Comunale di Striano Francesco D' Andrea, che ringrazio tutti per la collaborazione prestata.

Il loro contributo sara' molto importante.

Come sapete la Provincia di Salerno ha #finanziato l' ampliamento del ponte sul Fiume Sarno, tra San Valentino Torio e la provincia di Napoli, ubicato lungo Via Vetice, strada provinciale 152.

Nuovo finanziamento per la citta' di San Valentino Torio e per le aree limitrofe, dunque.

E nuovamente per migliorare la viabilita' e la sicurezza della SP 152 (Via Vetice), ed in particolare per favorire i flussi di traffico tra l' Agro Nocerino Sarnese e il Basso Vesuviano.

La Provincia di Salerno ha, infatti, finanziato l' "AMPLIAMENTO DELLA CARREGGIATA DEL PONTE SUL FIUME SARNO", che collega i comuni di Striano e Poggiomarino con San Valentino Torio e l' Agro Nocerino Sarnese.

La somma e' stata imputata sull' annualita' 2022 del Programma Triennale di Manutenzione delle Strade Provinciali, finanziato con Decreto n.123 del 19 03 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Per questo motivo abbiamo tenuto un primo sopralluogo sul posto, iniziando anche i primi rilievi geologici, strutturali e planovolumetrici per poter progettare l''intervento e verificare la tipologia dell' opera da realizzare.

La Provincia di Salerno, in sinergia con le Amministrazioni Locali, avvia dunque la procedura per migliorare i flussi economici, la viabilita', la sicurezza degli spostamenti tra due aree importanti della Campania.

Sara' un percorso lungo e tortuoso perche' gli Enti coinvolti sono tanti. Ci vorra' tempo.

Ma oggi almeno possiamo dire che c' e' qualcuno che finalmente si e' occupato di questa problematica, mettendo i soldi e facendo partire la progettazione.

Un altro intervento che si aspettava da #decenni si realizzera' grazie al nostro impegno ed all' amore per la nostra terra".