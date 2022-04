I mercati ortofrutticoli vanno ristrutturati e riqualificati, Carpentieri (Fdi) scrive a Carfagna e De Luca

"I mercati ortofrutticoli vanno ristrutturati e riqualificati per consentire a questo comparto strategico per la nostra economia di proiettarsi nel futuro. Il rischio, altrimenti, è di vanificare tutti gli interventi previsti per sostenere e rilanciare il settore. - a scriverlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nunzio Carpentieri -

È questo il passaggio chiave di una lunga lettera che ho inviato al Ministro per il Sud Mara Carfagna e al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, con la quale ho voluto richiamare l'attenzione delle Istituzioni sulle condizioni drammatiche in cui versa, dal punto di vista strutturale, la maggior parte dei mercati ortofrutticoli campani della provincia di Salerno.

I Mercati Ortofrutticoli svolgono un ruolo insostituibile nella filiera alimentare, anzitutto da un punto di vista economico e occupazionale. La Campania è tra le prime regioni italiane in termini di produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, con un numero molto alto di posti di lavoro, sia diretti che attraverso l'indotto.

Eppure sono sotto gli occhi di tutti le condizioni in cui le strutture mercatali versano. Un limite pesantissimo, che rischia di creare gravi danni al comparto. Ecco perché è necessario intervenire immediatamente per la riqualificazione di queste strutture, o con i fondi Pnrr o con altri investimenti. Resto in attesa dei riscontri da parte del Ministro e del Presidente, che sulla questione hanno una responsabilità importante e che, ne sono certo, vorranno raccogliere questo allarme".