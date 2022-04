San Valentino Torio. Tariffe Tari 2022: nuove riduzioni

Anche quest' anno l' Amminisrrazione Comunale si appresta a varare una riduzione delle tariffe della Tari (Tassa sui rifiuti).

L' anno scorso, dopo il COVID, riuscimmo a ridurre la TASSA a circa 400 tra attivita' artigianali, commerciali, professionali ed industriali (attivita' produttive).

Quest' anno siamo riusciti a ridurre le tariffe per tutte le #utenze #domestiche (famiglie), per percentuali variabili tra il 10 ed il 15 % (dipende dai metri quadrati dell' alloggio e dal numero dei componenti del nucleo familiare).

Si riduce la tassa anche per #depositi e garage pertinenziali delle abitazioni principali, ma di percentuali che variano tra il 60 % ed il 70 %....!!!

Riduzioni che variano tra il 5% e il 10 % anche per tutte le attivita' produttive, che dunque beneficieranno quest' anno di una nuova riduzione, dopo quella gia' applicata l' anno scorso.

Le riduzioni ché riusciamo ad applicare sono imputabili ai seguenti motivi:

1) contenimento dei costi di gestione del ciclo locale di raccolta e spazzamento dei rifiuti. Per questo ringrazio di cuore l' Assessore al Ciclo dei Rifiuti e Ambiente Pasqualina Garofalo per l' impegno profuso e tutta la nostra Azienda San Valentino Servizi, ovvero al Consiglio di Amministrazione, ai collaboratori ed agli operatori tutti.

Paese sempre piu' pulito e tariffe calmierate e' il massimo che si possa ottenere.

2) riduzione dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti. Per questo ringrazio il Presidente della Regione Campania on. Vincenzo De Luca per aver lavorato sodo in questi anni per l' ottimizzazione del ciclo regionale di gestione dei rifiuti, diventato orami di caratyere pubblico, il che consente ai comuni di poter ridurre i costi a carico dei cittadini.

3) la certosina attivita' di recupero evasione messa in campo dall' Amministrazione Comunale, il che consente di far pagare a tutti e di pagare meno. Scovati in questi ultimi anni, migliaia di metri quadrati di evasione totale, il che consente di abbassare la tassa a tutti coloro che sono in regola e che hanno pagato sempre il giusto.

Ringrazio per questo tutta l' Amministrazione Comunale che ha creduto nell' attivita' di recupero evasione che ci sta portando, man mano, alla chiara e inequivocabile riduzione delle tariffe a carico dei cittadini, il che e' fondamentale in un momento ancora difficile e delicato dal punto di vista economico e sociale.