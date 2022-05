Cava de’Tirreni. Ospedale Santa Maria dell'olio, De Rosa (Pd): "Ottenuti tre importanti risultati"

"Con passione ed in silenzio, al servizio della Città. Dopo mesi di interlocuzione con i dirigenti sanitari, in particolar modo con il dirigente generale. Dr. D’Amato, grazie al sostegno dell’on. De Luca e del Governatore, il Partito Democratico riesce a raggiungere risultati importanti che permetteranno al nostro nosocomio di avere un’attività costante e di qualità. - scrive in una nota il segretario dei Dem Massimiliano De Rosa -

Dopo l’ultimo incontro, avvenuto nella mattina di venerdì 6 maggio e voluto dall’ on. De Luca, che ha raccolto le sollecitazioni del PD cavese, siamo riusciti ad ottenere tre importanti risultati attesi da tempo:

il reparto di rianimazione tornerà presto ad essere pienamente funzionante;

il reparto di chirurgia vedrà l’arrivo di quattro medici;

presto saranno a disposizione dell’ospedale nuove attrezzature per un servizio efficiente e moderno.

Questi obiettivi sono certamente frutto di complesse scelte dirigenziali, ma anche di precise indicazioni politiche che dimostrano quanto Cava sia sempre al centro dell’attenzione delle politiche regionali.

Nella prossima settimana sanciremo il lavoro fatto in questi mesi in una conferenza stampa col direttore D’Amato, in cui la Città sarà dettagliatamente informata di questi ed ulteriori sviluppi programmati per valorizzare ancor più il nostro ospedale.

Ringraziamo il Governatore e l’on. De Luca che hanno seguito con attenzione la vicenda e hanno sempre ribadito quanto ritengano strategico che il nostro nosocomio sia una struttura aperta, funzionante ed in grado di servire al meglio il vasto territorio di cui è riferimento.

Ringraziamo il direttore generale D’Amato, professionista attento e disponibile.

Ringraziamo la cittadinanza che non si è fatta intimidire da chi urla e spaventa i cittadini, ma quando governava alla regione ridusse il nostro ospedale a zero posti letto.

Ringraziamo i comitati civici per la loro costanza e passione, per aver sollecitato, anche vigorosamente, la parte politica a trovare valide soluzioni. È anche grazie al loro lavoro se questi obiettivi sono stati raggiunti ed altri arriveranno.Importanti risultati sono stati raggiunti, ma continueremo a vigilare".