Stazione alta velocità Vesuvio Est nel Def. Villani (M5S) : un grande traguardo, ora tocca ai sindaci e Regione

Un altro importante passo è stato fatto verso la realizzazione della Fermata dell'Alta Velocità "Vesuvio Est". Grazie anche alle mie sollecitazioni il Governo ha inserito il progetto negli interventi prioritari all'interno del Documento Strategico sulla mobilità allegato al DEF (Documento di Economia e Finanza) denominato 'Dieci anni per trasformare l'Italia'. Previsti nel complesso, investimenti per Napoli, il Nodo AV e la fermata Vesuvio Est per un totale di 1.309 milioni di euro, di cui 501 milioni di euro di fabbisogno, a fronte degli 807 milioni di euro già disponibili. È un importante traguardo di cui posso dirmi orgogliosa dopo tanto lavoro anche con i colleghi della commissione trasporti! Ora tocca alla Regione Campania fare la sua parte per realizzare un'opera da considerarsi “volano” per tutto l'Agro Nocerino Sarnese e l'area Vesuviana, oltre che per il rilancio turistico di tutto il comprensorio”: così la Deputata Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle interviene su questo importante progetto di cui si è fatta portavoce in prima persona.

“Dopo l'approvazione del mio ordine del giorno a fine dicembre che impegnava il Governo ad inserire l'opera all'interno del PNRR e dopo gli innumerevoli incontri effettuati a tutti i livelli istituzionali, il Governo ha ascoltato le nostre richieste. Il nodo di interscambio previsto a cavallo, , tra le province di Napoli e Salerno, ovvero la fermata Alta Velocità Sarno – Striano, è stato inserito tra gli interventi prioritari all'interno del Documento Strategico sulla mobilità allegato al DEF (Documento di Economia e Finanza) denominato "Dieci anni per trasformare l'Italia". Ringrazio di cuore per il supporto e la piena collaborazione la collega Deputata della IX Commissione Trasporti, Elisabetta Barbuto, con cui abbiamo portato avanti questa battaglia con tenacia e determinazione” dichiara la Deputata Villani “Con questo atto ufficiale, è evidente che il Governo considera la Vesuvio Est, insieme a tante altre opere da realizzarsi lungo tutto l'asse Napoli-Salerno, di importanza strategica per raggiungere i risultati fissati in accordo con l'Unione Europea per rendere sostenibile la mobilità nel nostro Paese entro il 2030. Del resto, come ho più volte ribadito, la Stazione Vesuvio Est interessa un bacino di utenza di quasi 800 mila abitanti e si colloca al centro di un'area tra le più densamente abitate d'Europa. Oltre che un volano di sviluppo per il territorio interessato, essa consentirebbe, insieme alla stazione di Afragola, di decongestionare Napoli Centrale e il sistema viario dell'Agro Nocerino Sarnese e di tutto il comprensorio vesuviano”.

“Adesso tocca agli amministratori locali e alla Regione Campania creare le condizioni affinché quest'opera possa finalmente veder luce. Innanzitutto, è fondamentale che i Comuni su cui essa sorgerà (Striano e Poggiomarino) approvino celermente i rispettivi PUC, all'interno dei quali dovrà essere prevista la realizzazione delle infrastrutture di accesso alla Stazione. Alla Regione, invece, il compito di coordinare tutte le parti in causa mediante un tavolo tecnico o una conferenza di servizi, affinché si possa finalmente premere sull'acceleratore” spiega l'On. Villani “La mia disponibilità al dialogo e alla collaborazione resta immutata così come è stato dal primo momento in cui abbiamo intrapreso questa battaglia insieme ai ragazzi dell'associazione 'Poggiomarino siamo noi' e ai colleghi parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Non dobbiamo perdere altro tempo!” conclude la Deputata M5S Villani.