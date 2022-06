Sarno. Casa rifugio per le vittime di violenza ancora “working progress”. Prevete: "Pronta a luglio"

SARNO. Casa rifugio per le vittime di violenza ancora “working progress”. Il presidente del Cda dell’ente d’ambito “Agro Solidale” , Ferdinando Prevete, rassicura «Se il Comune entro il 30 del mese ultima i lavori, per luglio saremo pronti ad attivare la struttura». La questione, sulla mancata apertura del Rifugio di piazza Croce, era stata sollevata in consiglio comunale dall’esponente della maggioranza Maria Bellomo.

Il 12 gennaio scorso, tramite i canali istituzionali dell’ente municipale di Palazzo San Francesco guidato dal sindaco Giuseppe Canfora, veniva comunicata l’imminente inaugurazione di una Casa rifugio per le donne vittime di violenza. Tuttavia il progetto- oggetto di un finanziamento della Regione Campania per un importo di circa 200 mila euro- non si è ancora concretizzato.

Una delle promotrice delle iniziative a sostegno delle donne vittime di violenze e maltrattamenti, la consigliera di maggioranza Maria Bellomo, ha chiesto lumi al primo cittadino di Sarno sulla mancata apertura della struttura sita in Piazza Croce. «Si interroga il sindaco Giuseppe Canfora per conoscere le motivazioni per le quali non si sia avviata l’apertura di tale immobile ai fruitori finali - ha scritto in un’interrogazione consiliare la Bellomo - Altresì’, si chiede di conoscere i tempi di apertura della Casa Rifugio per le donne».

Tuttavia, siccome la struttura localizzata nell’ex convento delle suore d’Ivrea è già pronta, arredata e dotata di sistemi di sicurezza, è intervenuto il presidente del Cda dell’ente d’ambito “Agro Solidale”, Ferdinando Prevete, per fare chiarezza sulla mancata apertura «Durante un ultimo sopralluogo abbiamo costato che non vi erano le condizioni di idoneità, per via di problemi di infiltrazioni al soffitto. Quindi abbiamo ritenuto opportuno far avviare degli ulteriori interventi di sistemazione- ha spiegato Prevete- Il Comune, in seguito ad un incontro con il sindaco Giuseppe Canfora e il dirigente Massimo Mariconda, ci ha rassicurato che entro il 30 giugno l’intervento sarà ultimato. Pertanto, nelle more della definizione della procedura di affidamento ad un’agenzia interinale, volta a fornire la struttura di personale qualificato, entro luglio saremo pronti ad aprire la Casa rifugio».