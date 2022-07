Sarno. Estate nera per il Martiri del Villa Malta, Canfora convoca assemblea con tutti i sindaci del comprensorio

SARNO. Estate nera per l’Ospedale di Sarno tra carenza di medici e fuggifuggi dai reparti. Il sindaco Giuseppe Canfora convoca un’assemblea urgente con tutti i sindaci del comprensorio. Mentre la senatrice Luisa Angrisani promette “Ho chiesto, assieme alle associazioni del territorio, di partecipare all’audizione in Regione Campania”. La mancata programmazione del turn over tra medici, le continue emergenze, l’assenza di lungimiranza politica e gestionale stanno mettendo in ginocchio ogni giorno l’ospedale di Sarno. A dichiararlo è stata la Senatrice del gruppo parlamentare di “Alternativa”, Luisa Angrisani. “Pensate che i turni al Pronto Soccorso risultano coperti solo fino a mercoledì prossimo, 6 Luglio. A tutto ciò si aggiunge- spiega la senatrice- anche la clamorosa notizia di oggi della chiusura di un'ala del reparto di Medicina, altri 15 posti letto in meno. Non bastava la chiusura del reparto di Lungodegenza, la recente chiusura del reparto di Ortopedia, le difficoltà dei reparti di Ginecologia ed Ostetricia, ora viene messo in ginocchio anche il reparto di Medicina. Non può bastare la carenza di medici a giustificare tutto ciò” ha chiosato la Angrisani-. Si prefigura, dunque, un'estate nera per l'ospedale di Sarno ma soprattutto per gli sfortunati cittadini che avranno bisogno di cure. “ I continui disagi per gli utenti e gli operatori sanitari sono chiaramente imputabili all'Asl e alla Regione Campania che ne dovranno rispondere al più presto- continua la senatrice Luisa Angrisani- Proprio per questo ci siamo riuniti in questi giorni come istituzione e comitato “Insieme per la salute" , insieme ad altre associazioni, per continuare a l’interessamento degli Enti competenti. L'amministrazione comunale di Sarno oltre a richiedere una conferenza dei servizi ai sindaci dei comuni limitrofi interessati dal bacino di utenza dell' ospedale di Sarno ha inviato una richiesta di audizione in Regione Campania. Il comitato da parte sua, attraverso una mia istanza alla V commissione Sanità, ha chiesto di presenziare all' audizione in Regione. Mi auguro che questo incontro avvenga quanto prima perché la salvaguardia del nostro ospedale non può più attendere, si faccia presto”. In merito all’iniziativa del sindaco Giuseppe Canfora, l'assemblea dei sindaci è stata fissata per venerdì 8 luglio alle 10.30 presso la casa comunale di Sarno. Queste le parole diffuse dal sindaco dell’Ente comunale di Palazzo San Francesco "La mancata funzionalità di alcuni reparti dell'ospedale sarnese determinerebbe un affollamento in altri nosocomi della zona ed una diminuzione dei servizi offerti ai nostri concittadini che hanno un diritto alla salute costituzionalmente garantito".