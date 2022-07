Ospedale di Sarno sempre più a corto di medici, Montoro attacca la Regione Campania

Ospedale di Sarno, sempre più a corto di medici, il consigliere comunale di minoranza Giovanni Montoro attacca la Regione Campania sulla gestione del presidio sanitario locale: “Assistiamo allo svuotamento continuo di reparti e la perdita di personale medico di primissimo livello. Qualcuno si dovrebbe chiedere il motivo di tutto questo e mettere in discussione la gestione disastrosa della nostra Asl- ha affermato il consigliere comunale- L'ospedale di Sarno rischia di diventare una cattedrale vuota in un territorio così vasto e strategico sul piano sanitario e della gestione delle emergenze. La Regione Campania e la direzione sanitaria hanno la grave delle responsabilità di quello che sta succedendo. È finito il tempo delle promesse, sono mesi che si è chiesto di aprire un tavolo di confronto con la Regione Campania. Alle istanze dei cittadini e dei comitati nessuno risponde con azioni serie e immediate. Penso che a questo punto ci sia una precisa regia politica di affossare il nostro ospedale a vantaggio di altre zone. Il Governatore De Luca invece di accusare il governo e fare le solite esternazioni sull'emergenza pandemica, cominciasse a visitare le condizioni dei pronto soccorso dell'Agro per rendersi conto delle condizioni in cui lavorano gli operatori sanitari e il disagio di centinaia di cittadini”.