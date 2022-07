Roccapiemonte. Giovanni Buonocore nuovo Comandante della Polizia Locale

È Giovanni Buonocore il nuovo Comandante della Polizia Locale di Roccapiemonte. Quarant’anni compiuti lo scorso 29 marzo, laureato in Scienze Giuridiche, il Luogotenente vanta esperienze come Istruttore di Vigilanza nei Comuni di Pagani ed Angri, presso il Comando di Polizia Locale di Torre del Greco, a tempo indeterminato, con particolari incarichi di polizia edilizia, commerciale ed annonaria, prima di passare al Comando di Polizia Municipale di Roccapiemonte, dove ha ricoperto ruoli di assoluta responsabilità in riferimento al settore sanzionatorio e contenzioso, con delega per le comparizioni in udienza presso i Giudici di Pace competenti per il territorio. Esperto in leggi sul traffico, nelle procedure di perquisizione e sequestro, in sicurezza con riferimento anche alle nuove normative safety & security, sulle normative di prevenzione incendi, oltre che dei sistemi tecnologici avanzati per il controllo del territorio e nella prevenzione di illeciti legati al settore ambientale in particolare dell’abbandono dei rifiuti pericolosi, esperto altresì in funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria con attestazione della scuola regionale di Polizia Locale Campania e nella gestione degli animali in ambito urbano, nelle competenze specifiche della Polizia Municipale. Ecco il commento del Sindaco Carmine Pagano: “E’ una nomina che mi rende particolarmente felice, perché il neo Comandante Giovanni Buonocore ha dimostrato con i fatti un profondo impegno per la città di Roccapiemonte e un grande attaccamento alla nostra comunità. Un professionista esemplare, dall’alto senso del dovere e della giustizia, un giovane già dall’ampia esperienza, legato fermamente ai codici etici. Voglio aggiungere anche la sua bravura nello sviluppo delle positive relazioni con colleghi e cittadini, sottolineando quindi l’aspetto umano che lo contraddistingue. Ringraziando per quanto fatto in precedenza dal suo predecessore, Graziano Lamanna, auguro al Comandante Buonocore di rendere Roccapiemonte una città ancora più sicura, con una gestione che, e ne sono certo, sarà di qualità sotto tutti i punti di vista”. Il Luogotenente Giovanni Buonocore, durante la sua carriera, ha ricevuto vari encomi: quello per il lavoro svolto a Torre del Greco dal Sindaco Ciro Borriello e dal Comune di Pagani per le attività di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione.