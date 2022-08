Elezioni: i candidati del M5S nei listini proporzionali in Campania, Conte Costa e Patuanelli capilista, Villani si ricandida

Sono state pubblicate le liste dei candidati del Movimento Cinque Stelle nei collegi plurinominali di Camera e Senato. In Campania spiccano i nomi di alcuni big tra i capilista, a cominciare dall'ex premier Giuseppe Conte che guidera' la lista dei candidati alla Camera dei Deputati nel collegio 1 di Campania 1, ovvero a Napoli. Conte e' candidato anche in altri cinque collegi: due in Lombardia, uno in Puglia e uno in Sicilia. Dietro di lui figurano i parlamentari uscenti Gilda Sportiello e Raffaele Bruno. Nell'altro collegio di Campania 1 e' candidato capolista un altro big del Movimento, l'ex ministro Sergio Costa, seguito dalla deputata uscente Teresa Manzo e dal consigliere comunale di Portici Alessandro Caramiello. Sempre alla Camera dei Deputati, ma nel collegio 1 di Campania 2, troviamo il senatore uscente casertano Agostino Santillo, seguita dall'avvocato Enrica Alifano e da un altro deputato uscente casertano, Giuseppe Buompane. Nel collegio 2 di Campania 2 il capolista e' un fedelissimo di Giuseppe Conte, l'imprenditore e deputato uscente Michele Gubitosa di Atripalda, in provincia di Avellino, seguito dalla parlamentare uscente di Sarno, Virginia Villani. Per quanto riguarda il Senato, capolista in Campania 1 e' il capogruppo uscente Mariolina Castellone, mentre in Campania 2 troviamo un altro big, l'ex ministro Stefano Patuanelli, seguito dalla parlamentare uscente Anna Bilotti.