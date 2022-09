Scafati. Ospedale, Fontanella (Pd): "La verità sul Mauro Scarlato"

"Al netto della confusione e delle strumentalizzazioni alimentate in queste ore, - spiega il segretario cittadino del Pd Giuseppe Fontanella - la verità sul "Mauro Scarlato" di Scafati è la seguente:

l'ospedale fu chiuso quando il sindaco di Scafati era proprio Pasquale Aliberti e tra i banchi del Consiglio della Regione Campania, guidata al tempo dal Presidente Stefano Caldoro, sedeva pure Monica Paolino.

La storia, per fortuna, non si scrive sull’acqua.

Per il PD di Scafati, la riapertura del Pronto Soccorso a Scafati era e resta una priorità per tutta la comunità scafatese, ben oltre ogni logica di parte.

Lo abbiamo sostenuto anche quando il sindaco Salvati definiva “lazzaretto” il Polo per l’emergenza Covid-19 allestito presso il Mauro Scarlato.

A differenza di chi ha costruito carriere politiche svenendo la nostra comunità, per noi Il diritto alla salute per la città di Scafati, e non solo, è assolutamente indispensabile.

Attendiamo di leggere con attenzione il piano ospedaliero e le carte relative alla riorganizzazione della rete della sanità territoriale, perché su questi argomenti non si fa propaganda e non si parla con approssimazione.

In ogni caso, lo ribadiamo: chi riapre l’ospedale di Scafati è nostro amico, chi lo chiude è nostro nemico.

Nei prossimi giorni, tra l'altro, sarà a Scafati l’onorevole Piero De Luca, deputato uscente e capolista del PD alla Camera dei Deputati. L’occasione sarà utile per chiedergli un impegno serio e determinato sull’ospedale Mauro Scarlato".