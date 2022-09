Scafati. Riapertura pronto soccorso, Cirielli (Fd'I): "De Luca da' in escandescenze, comportamento vergognoso"

"Stamattina il governatore De Luca, al margine dell'inaugurazione della Circumvesuviana 'Antiquarium' a Torre Annunziata, e' stato avvicinato da alcuni promotori di una petizione per la riapertura del pronto soccorso del presidio ospedaliero 'Mauro Scarlato' di Scafati. Ebbene, il presidente Vincenzo De Luca ha dato in escandescenze. Addirittura a una delle contestatrici ha stretto con vigore i polsi provocandole dolore, divorato evidentemente da incontrollabile rabbia conseguente all'incalzante protesta verbale della signora. Un comportamento vergognoso, indegno di un governatore, del rappresentante della Regione Campania". Lo ha dichiarato il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. "Trovo davvero assurdo che De Luca, piuttosto che dare spiegazioni sul fallimento della sua disastrosa gestione della Sanita' campana - che versa in uno stato vergognoso, che negli ultimi anni e' stata incapace di reagire adeguatamente alla crescita esponenziale dei casi di covid sull'intero territorio, che ha scandalosamente bloccato di fatto le analisi e la diagnostica per i cittadini, smantellando i Lea e portando al collasso l'intero sistema ospedaliero e dell'emergenza - continui imperterrito a tentare di scaricare le sue colpe sugli altri, come in questo caso con l'onorevole Stefano Caldoro. Proporro' al futuro governo che venga commissariato per i suoi fallimenti in sanita'", ha concluso Cirielli.