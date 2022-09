Rete fognaria a Fosso Imperatore: partono le procedure per la realizzazione dei lavori, stanziati oltre 9 milioni

Rete fognaria a Fosso Imperatore: partono le procedure per la successiva realizzazione dei lavori. A renderlo noto è Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di San Valentino Torio.

"Sono stati gia' aggiudicati i lavori per la realizzazione della fognatura a Fosso Imperatore.

E gia' da qualche settimana stanno arrivando a coloro che hanno terreni o proprieta' lungo il canale, le note della Gori (soggetto attuatore dell' intervento) per poter realizzare i lavori di scavo ed imporre la servitu' di passaggio delle tubazioni. Quindi, come vedete, atti concreti.

Il percorso sara' lungo, ma quando le cose si programmano poi arriva il momento che si realizzano.

La realizzazione del collettore fognario servira' proprio ad eliminare il problema degli scarichi a Fosso Imperatore, servendo soprattutto da recapito per gli scarichi provenienti dalla zona industriale di Nocera Inferiore.

L' appalto si e' gia' concluso ed e' stato aggiudicato con determina prot. n.51087 del 03. 08. 2022.

L' importo dei lavori e' di circa 9.2 milioni di euro e nelle prossime settimane la GORI, per conto della Regione Campania del Presidente De Luca che ha finanziato interamente anche questa opera, provvedera' alla consegna dei lavori che potranno quindi iniziare quanto prima.

Incassiamo un altro risultato concreto per i territori di San Valentino Torio, Nocera Inferiore, Pagani e San Marzano sul Sarno e di questo dobbiamo ringraziare la politica concreta del Presidente Vincenzo De Luca che su richiesta e indicazione dei Sindaci del territorio e del Presidente della Provincia, ha finanziato il collettore fognario che risolverà definitivamente il problema di Fosso Imperatore".