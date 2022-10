Sarno. Prove di unità del centrodestra in vista delle amministrative del 2024: "Vogliamo prepararci per tempo per sfrattare questa maggioranza"

Prove di unità per il centrodestra sarnese che, dopo il successo elettorale del 25 settembre scorso con una larga vittoria a Sarno, provano a trovare una quadra in vista delle amministrative del 2024. Un lavoro che parte da lontano per evitare gli errori commessi alle amministrative del 2019 dove, il centrodestra si presentò unito al voto ma perdendo per strada pezzi da novanta. Uno sfilacciamento che portò ad un'altra sconfitta elettorale.

"Dopo la vittoria del centrodestra alle ultime politiche ora vogliamo prepararci per tempo per sfrattare questa maggioranza e questa giunta che non ha risolto i tanti problemi di Sarno". Questo è quanto hanno dichiarato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi in un noto ristorante di Sarno, dai responsabili locali della coalizione di centrodestra. Sono intervenuti: Giuseppe Agovino consigliere comunale di Forza Italia, capogruppo consiliare del partito azzurro, Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e Walter Giordano, consigliere comunale e coordinatore della Lega a Sarno. Presenti all'incontro anche altri esponenti politici e consiglieri comunali di opposizione Domenico Crescenzo, Sebastiano Odierna della Lega, il civico che strizza l'occhio a Fratelli d'Italia Giovanni Cocca e Antonello Rega, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. In sala presente anche l'ex consigliere provinciale Franco Annunziata. Erano inoltre presenti diversi esponenti della società civile e numerosi candidati delle civiche alle ultime amministrative nel centro dell’Agro. Tanti i temi trattati nel suo intervento da parte di Giuseppe Agovino il quale ha parlato di tematiche politiche ma anche dei tanti problemi della gente “che non ha ricevuto in questi anni nessuna risposta esaustiva da parte di questa amministrazione comunale. Una maggioranza che in questi anni non ha dato risposte per quanto riguardo il lavoro ai giovani, l’area Pip, l’ospedale di Sarno, il caro bollette. Con la vittoria alle politiche i cittadini di Sarno hanno chiesto chiaramente da chi intendono farsi governare in futuro. Il nostro primo obiettivo - ha concluso Agovino - resta quello di riavvicinare la gente alla politica visto che sono stati in tanti che si sono allontanati avendo perso fiducia e speranza. Il voto alle ultime politiche è stato un segnale di sfratto per questa amministrazione che sta portando il paese allo sfascio”. Ad intervenire subito dopo è Walter Giordano della lega ha sostenuto "siamo qui in famiglia per sostenere una nuova battaglia, a Sarno il centrodestra è la coalizione più forte e per questo siamo fiduciosi anche per le prossime amministrative. Noi elaboreremo un programma sul quale ci confronteremo con tutti e, dopodiché, sceglieremo il nostro candidato sindaco. La nostra vittoria ha anche sancito la sconfitta della politica del sindaco Canfora e del governatore De Luca. Una Giunta comunale che da tempo non recepisce le istanze degli abitanti di Sarno. Noi vogliamo ragionare - ha concluso Giordano- con tutti ma devono essere alternative all'attuale maggioranza e sancirlo ora. Dobbiamo creare una filiera con il governo centrale per portare fondi a Sarno in modo da risolvere i problemi atavici della nostra città”. Enrico Sirica coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha ringraziato gli elettori di Sarno per il risultato alle politiche che ha visto trionfare il centrodestra. Sirica ha evidenziato una serie di problemi irrisolti in città, tra cui i confini del parco, la viabilità, i problemi del commercio, dell’ospedale contestando la regione Campania. “Abbiamo portato – ha detto Sirica - i problemi del nostro nosocomio su tutti i tavoli istituzionali grazie al supporto dei rappresentanti del centrodestra, mentre il Pd pur guidando Comune, Provincia, Regione e Governo centrale non ha fatto nulla come tutto il centrosinistra”.

Quella di ieri mattina è stata la prima iniziativa che i partiti del centrodestra hanno messo in piedi in vista delle amministrative. Programmate con una certa frequenza incontri tematici sulla sanità, il caro bollette, l’ambiente, i giovani e l’assistenza sociale agli anziani ed ai diversamente abili. Dunque, il centrodestra non vuole commettere gli errori del recente passato. E' pronto a voler creare un nuovo entusiasmo, vuole partire con una stagione di rinnovamento per cercare di mettere insieme forze nuove ma non tralasciando i protagonisti del passato, quelli che hanno permesso il centrodestra di governare la città, per circa un ventennio, oltre ad avere esponenti in Provincia e in Regione Campania.