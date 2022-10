Nocera Inferiore. “Visione, metodo, cura”, De Maio: "Tre parole che hanno caratterizzato i primi 100 giorni di amministrazione"

“Riassumerei questi primi cento giorni in tre concetti: “Visione, metodo, cura”, sono queste le parole chiavi che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale, i primi 100 giorni dell’amministrazione Paolo De Maio. Ma, - continua De Maio - saranno le parole chiavi della nostra linea amministrativa per i prossimi 5 anni”, precisa lo stesso primo cittadino ieri mattina durante la conferenza stampa tenutasi al Comune di Nocera Inferiore.

“Visione”

“Visione è la prima parola che descrive questi primi cento giorni, - continua De Maio - cioè quella nitidezza con cui abbiamo messo a fuoco gli obiettivi a breve, medio e lungo termine. Dagli interventi di ordinaria amministrazione e mi riferisco in particolar modo agli interventi agli istituti scolastici, che abbiamo fatto di tutto per farci trovare pronti per l’inizio dell’anno scolastico; la risistemazione del teatro Diana; gli interventi fatti in via Eugenio Siciliano; interventi di risistemazione allo stadio San Francesco, con fondi comunali.

Stiamo lavorando al completamento dei lavori alla rete fognaria, permettendo alla città di dotarsene dopo tanti e, forse, troppi anni. Dobbiamo fare in modo che Nocera non sia più attanagliata dalle difficoltà delle prime piogge. Stiamo lavorando a progetti che abbiamo ereditato con fondi arrivati dal Pnrr. Cito alcuni interventi più importanti: l’infrastruttura scolastica con i plessi di Chivoli e Sant’Anna; rigenerazione urbana del Parco Fienga; messa in sicurezza di Montalbino; gli alloggi Erp di via Napoli e Montevescovado, efficientamento pubblica illuminazione; la messa in rete del parco Fienga, San Giovanni in Parco e villa comunale che, insieme alla caserma Tofano, andranno a costituire il parco urbano della cultura; digitalizzazione della pubblica amministrazione. Abbiamo ottenuto un finanziamento nelle ultime ore, dalla Regione Campania, per la realizzazione di un nuovo asse viario che collegherà l’area industriale di Fosso Imperatore con quella di Casarzano. Insieme a questi, tanti altri obiettivi ci siamo posti e abbiamo presentato altre candidature per la riqualificazione di vari territori del Comune. Senza dimenticare la grande rotatoria che sarà costruita nei pressi dello svincolo autostradale dell’A3 Napoli Salerno su via Atzori e che nelle prossime settimane vedrà l’insediamento del cantiere”.

“Metodo”

“In questi primi cento giorni ho avuto il piacere di lavorare con una squadra di Governo costituita da: consiglieri comunale, giunta e macchina amministrativa che mi ha fatto sentire parte di una squadra. Lavorare con una squadra giovane competente e motivata che si impegnano quotidianamente per la nostra città. Questa era la mia idea iniziale e devo dire che questo è il primo grande risultato che sto avendo, con una grande disponibilità anche in termine di presenza. – continua De Maio -

Massima sarà l’attenzione per le periferie, anche attraverso la realizzazione di punti d’ascolto, in collaborazione con la polizia municipale, sarà un modo per avere un contatto diretto e continuo con i cittadini. Saremo noi ad andare incontro ai cittadini delle periferie. Stiamo lavorando per migliorare la macchina comunale, con nuove assunzioni. Voglio sottolineare la sinergia che l’amministrazione è riuscita a creare anche con la rete scolastica, pianificando l’avvio del servizio mensa e del trasporto scolastico cittadino sperimentale, che verrà effettuato per la prima volta nella città di Nocera Inferiore, suddividendo la città in quattro quadrati. E non finiscono qui le novità, per il mondo della scuola”.

"Cura"

“Penso sia stata una caratteristica di questi cento giorni, del modo di lavorare di questa amministrazione. – continua De Maio spiegando la terza parola chiave della sua linea amministrativa - Cura, soprattutto, delle persone stando dalla parte dei più vulnerabili. Ho incontrato i vertici dell’Asl e dell’ospedale Umberto I per confrontarci su alcune problematiche da affrontare. Siamo dalla parte dei più fragili, degli anziani, dei più piccoli e dei disabili. Cura per le donne vittime di violenza.

La parola cura ha trovato la sua declinazione anche nei confronti dell’ambiente: abbiamo pubblicato il bando per reclutare ispettori ambientali; abbiamo realizzato il progetto dell’isola ecologica itinerante. La cura per l’ambiente ci vede coinvolti anche per la pulizia della città; migliorare la raccolta differenziata, abbiamo dato mandato alla partecipata di reclutare altre 20 persone. Abbiamo previsto di acquistare i mezzi, anziché tenerli in affitto. Stiamo effettuando sopralluoghi con il Consorzio di bonifica per la pulizia degli alvei comunali”.

De Maio attacca l'opposizione

Infine, non manca l’attacco all’opposizione che secondo De Maio è poco costruttiva. “In questa fase iniziale di amministrazione – ha sottolineato De Maio – dalle forze di opposizione non è arrivata una sola proposta ma soltanto continue richieste di accesso agli atti ed hanno tentato di strumentalizzare ogni questione, anche quella che abbiamo portato avanti per la prima volta nella storia di questa città. Stiamo lavorando per far diventare questo Comune, una casa di vetro, proprio in risposta a questa opposizione”.