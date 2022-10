Pagani. Calce e Sessa: "Cosa sta succedendo alla Sam?"

"Superminimo e 60 ore di straordinario mensili ad alcuni dipendenti. È cominciata, dunque, in questo modo, la stagione del Commissario Straordinario alla Sam. - scrivono i consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa - Ma non solo: appiccamenti di incendio ai cassonetti e lo strano furto di un camion concesso al Comune di Pagani in comodato d’uso dalla Regione Campania. Cosa sta accadendo, dunque, alla Sam? È questo il prezzo che bisogna pagare per tenere le strade pulite? Sa il nuovo commissario straordinario che c’è un Pef cui attenersi e che gli straordinari non possono essere erogati sic et simpliciter? Sa il nuovo commissario che esistono dei parametri da rispettare? Sa che ci sono dei servizi che non sono mai stati resi e che, quindi, devono essere restituiti dei soldi al Comune di Pagani? O si pensa che si può fare tutto? Da un tutore della legge ci aspettiamo rispetto delle regole, nessun favoritismo a dipendenti “amici degli amici”, nessun piano straordinari fatto ad hoc, rispetto dei costi del Piano del ciclo integrato dei rifiuti ed una raccolta differenziata degna di tale nome oltre all’erogazione di tutti i servizi che la Sam dovrebbe erogare (a partire dal diserbo). Noi, come sempre, non ci sottrarremo al ruolo di controllo".