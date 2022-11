Circumvesuviana si scoperchia treno: tragedia sfiorata. Nappi (Lega) e il sindacato Orsa attaccano i vertici Eav

Circumvesuviana, si scoperchia treno: sfiorata tragedia.

Ancora guai per la Circumvesuviana, una delle principali arterie del trasporto pubblico nell’area vesuviana. Come se non bastassero ritardi, cancellazioni e problemi tecnici nelle ultime ore il sindacato Orsa ha denunciato sui social un evento pericoloso a bordo in treno che non è finito in tragedia forse solo per un colpo di fortuna.

Nella mattinata di mercoledi 2 novembre un convoglio Eav partito da Sorrento alle 7.12 e diretto a Napoli ha perso dei pezzi nella parte del tetto.

Il Sindacato Orsa attacca i vertici Eav

L’EAV sta provando a mettere in esercizio i treni “cabriolet”.

Al di là della facile battuta, registriamo un evento gravissimo, che non ha avuto conseguenze drammatiche per puro caso. La copertura di un treno si è staccata dal tetto ed avrebbe potuto colpire i viaggiatori in attesa nelle stazioni con conseguenze che non osiamo immaginare…

È accaduto che il treno delle 7:12 da Sorrento per Napoli si è praticamente scoperchiato nella stazione di Castellammare di Stabia.

Dalla dirigenza daranno sicuramente colpa alla vecchiaia dei treni, ai rami degli alberi vicini alla linea ferroviaria o magari anche agli alieni…(dimenticando che la legge gli consente e gli impone di tagliare i rami indipendentemente dalla proprietà degli alberi stessi, DPR. 753/1980, ma nulla prevede per gli alieni).

La verità è una sola, inequivocabile, ed è sotto gli occhi di tutti !!

Non viene fatta una manutenzione preventiva sui treni e neanche sulle linee ferroviarie.

La sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori è solo una variabile dell’algoritmo della valutazione dei rischi. La realtà è che siamo diventati numeri e non più persone, cifre in un bilancio che tiene conto dell’utile economico e non di quello sociale. Siamo all’eutanasia del trasporto pubblico…

Il consigliere regionale della Lega, Severino Nappi

"Lo stato drammatico del trasporto pubblico in Campania attenta alla vita dei passeggeri e del personale in servizio. Solo il caso ha evitato che non si registrassero vittime per lo scoperchiamento del tetto di un treno Circum, sulla tratta Napoli-Sorrento. I pendolari non solo devono subire l'odissea quotidiana della peggiore linea d'Italia, in termini di ritardi e disservizi, ma viene messa a repentaglio anche la loro incolumità. A ciò si aggiunga che mentre si spendono soldi dei campani per mettere a disposizione mezzi pubblici per riempire la piazza a De Luca, De Gregorio lascia circolare treni in condizioni tragiche. La misura è più che colma, il presidente di Eav rassegni subito le dimissioni". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e componente della Commissione Trasporti.