Viabilità per Aeroporto Salerno - Costa d'Amalfi: completata altra opera importante

Viabilità per Aeroporto Costa d’Amalfi. Un’altra grande opera realizzata dalla Provincia

La Provincia di Salerno ha incontrato questa mattina la stampa per la presentazione dei lavori terminati per il miglioramento dei collegamenti fra Tangenziale di Salerno, Aversana (SP 417) e Aeroporto Costa d’Amalfi.

L’obiettivo dell’intervento era rendere uniforme l’esistente viabilità di collegamento tra la SP 417 “Aversana”, l’ingresso dell’Aeroporto “Costa d’Amalfi” e la SS 18 (Bellizzi). L’importo complessivo è di € 2.574.270,79.

Erano presenti il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ed il Consigliere Regionale della Campania, Presidente della IV Commissione Consiliare (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici) on. Luca Cascone.

“I lavori sono ultimati - dichiara il Presidente Michele Strianese – e sono soddisfatto per aver portato a compimento, prima della scadenza del mio mandato, quest'altra grande opera strategica per il futuro economico, commerciale e turistico della nostra provincia e in particolare dell'aeroporto Costa d’Amalfi. In esteso ne parlo nel servizio di stasera sul TGR Campania delle ore 19,35 su RAI TRE.

In sintesi, i lavori hanno previsto circa 2.8 km di allargamenti stradali (ampliamenti di carreggiata con espropri), 2.1 km di ripristino e consolidamento della viabilità esistente e n°3 intersezioni a rotatoria, per complessivi 5.6 km di interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza regolarmente realizzati.

È un’altra grande opera realizzata dalla Provincia di Salerno e finanziata dalla Regione Campania, grazie ai fondi messi a disposizione dal Presidente On. Vincenzo De Luca. In particolare questo intervento è fondamentale per un migliore collegamento fra Litoranea, Aversana e la SS 18, quindi molto importante per l’accesso diretto allo scalo aeroportuale in via di espansione.

Tutte le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi. Ringrazio per questo anche tutti i tecnici del Settore e il consigliere delegato Carmelo Stanziola.

La Provincia non si ferma, continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”