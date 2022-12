"Cambiare la destinazione d'uso degli immobili comunali", Carpentieri (Fdi) presenta emendamento in Regione

"Attribuire ai Comuni la facoltà di cambiare la destinazione d'uso degli immobili da destinare all'alienazione è l'obiettivo del terzo e ultimo emendamento alla legge di bilancio della Regione Campania che ho inteso presentare. - scrive Nunzio Carpentieri -

La logica è molto semplice: l'attuale contesto di crisi economica condiziona fortemente la stabilità della finanza pubblica, mettendo seriamente in difficoltà soprattutto i Comuni. L'emendamento mira a consentire agli Enti Locali di redigere piani di valorizzazione e alienazione degli immobili modificandone la destinazione e, di conseguenza, rendendo le alienzioni economicamente più vantaggiose.

Le entrate sarebbero così destinate a finanziare spese di investimento, debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, costituendo inoltre, per gli immobili non più utilizzati o non più adibiti a funzioni istituzionali, un’occasione di rigenerazione, riuso e reinserimento nel circuito economico sociale".