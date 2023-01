San Valentino Torio. Partono le opere per la realizzazione del collettore fognario lungo il Canale Fosso Imperatore

Partono le opere per la realizzazione del collettore fognario lungo il Canale Fosso Imperatore, per le quali e' interessato anche il territorio del Comune di San Valentino Torio e nel quale sverseranno le reti fognarie di Via Zeccagnuolo (che realizzeremo a breve), Via Sanguette (in fase di realizzazione) e di Via Cesina Pugliano (in via di completamento).

E' previsto anche il collettamento delle acque di scarico provenienti dall' area industriale di Fosso Imperatore, e questo e' una notizia importantissima.

Ringraziamo di cuore il Presidente della Regione Campania on. Vincenzo De Luca, che ha destinato anche questi finanziamenti al nostro territorio e la GORI che come soggetto attuatore sta seguendo tutti i procedimenti ed i cantieri.

Un risultato che si concretizza e che si aggiunge ai lavori in fase di esecuzione nel nostro paese per il completamento della rete fognaria.

Dopo anni tocchiamo con mano le realizzazioni programmate da Regione, Comune e Gori, che quindi diventano finalmente realta', per risolvere il problema del disinquinamento del Fiume Sarno e quello degli allagamenti in alcune aree del paese.