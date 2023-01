Roccapiemonte. Adozione Puc, avvio alla fase delle osservazioni

Adozione Puc, avvio alla fase delle osservazioni allo strumento urbanistico. Il Sindaco Carmine Pagano, l’Assessore all’Urbanistica Anna Bruno e il Responsabile dell’Area Urbanistica – Suap del Comune di Roccapiemonte Davide Di Mattia, comunicano che dopo la pubblicazione sul BURC (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), comprensivo di tutti gli allegati, è depositato presso l’Ufficio Tecnico del Comune e la Segreteria Comunale, ed è consultabile inoltre sul sito internet del Comune di Roccapiemonte al seguente link: https://comune.roccapiemonte.sa.it/puc-2022/ Durante il periodo di deposito chiunque può presentare, attraverso la modulistica predisposta dall’Ente, osservazioni in merito al PUC, in duplice copia carta semplice, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURC, nei seguenti modi: • A mano all’Ufficio Protocollo del Comune; • Tramite raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Protocollo; • Tramite PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.