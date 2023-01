Sarno. Archivio Rea trasferito all'Università di Salerno e polo culturale inesistente, Crescenzo: "Quindi, le nostre non erano notizie false?"

“Quindi sull’archivio Domenico Rea a Sarno non avevamo detto bugie o cose inesatte: l’archivio, come si legge da più parti, è stato trasferito all’Università di Salerno? Quindi, dove è finito il grande progetto Villa Lanzara polo della cultura?”. Ad attaccare l’amministrazione comunale è il vicepresidente del consiglio comunale Domenico Crescenzo.

“Dopo due anni Reani, con 5 convegni in tutta Italia, in sede universitarie e presentazioni in diversi comuni d’Italia e dopo le tante pubblicazioni e ristampe su Domenico Rea. – continua Crescenzo - Oggi arriva anche la notizia di un parco letterario sullo scrittore nocerino che vedrà coinvolti diversi comuni dell’Agro sarnese nocerino e della Regione Campania, la domanda che sorge spontanea è una: ma Sarno che fine ha fatto? Dopo la conferenza del settembre 2021, con la presentazione del programma dell’anno dedicato a Domencio Rea per il centenario, quando Sarno si presentava addirittura come comune capofila degli eventi nella nostra città nulla è assolutamente successo. Anzi, si conferma quanto già da me dichiarato in diversi articoli, ma puntualmente e “falsamente” smentito dall’amministrazione. Oggi vengono a galla le loro bugie e le tante verità da me sostenute: che fine ha fatto l’archivio Rea, che l’amministrazione sosteneva di non aver perso, ma di aver soltanto temporaneamente spostato per la digitalizzazione all’Università di Salerno? Che fine ha fatto il tanto decantato polo culturale di Villa Lanzara? Che fine ha fatto l’ufficio cultura trasferito da Villa Lanzara e sostituito con il Consorzio di tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro sarnese nocerino, prima sfrattato e poi riportato a titolo gratuito nella stessa sede? Ma soprattutto chi dirige la biblioteca, visto che in organico non c’è nessun bibliotecario e tali mansioni vengono svolte impropriamente dai giovani del servizio civile? Chi si prende la responsabilità del prestito dei libri in uscita? Tutte domande senza risposta, o meglio con risposte certe sul nulla di fatto. Ad oggi la verità è una purtroppo e cioè: che l’archivio Domenico Rea, donato con tanto amore dalla figlia Lucia al nostro Comune, e alla quale noi abbiamo dato cittadinanza onoraria, ha fortunatamente trovato una nuova sede e cioè l’Università di Salerno, rischiando di rimanere abbandonati per anni negli scaffali della biblioteca di Sarno. Altra verità e che l’archivio storico del Comune di Sarno è ancora oggi rimasto nella sede dell’ex carcere San Domenico a borgo San Matteo, mentre inspiegabilmente si usa come archivio di carte comunali una stanza di villa Lanzara. Il centro Domenico Rea, come pure il centro Interdipartimentale Alfonso Gatto hanno definitivamente lasciato il nostro comune, dopo tante strombazzate presentazioni e protocolli d’intesa sottoscritti da questa amministrazione. Oggi Sarno da che doveva essere comune capofila di progetti culturali si ritrova a ripetere ogni mese una manifestazione che era nata per Settembre, ma che è diventata Settembre e poi, e non risulta che ci siano in cantiere progetti culturali di rilevanza provinciale, regionale o Nazionale”.