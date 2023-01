Angri. Allagamenti e dissesto idrogeologico, Ferraioli incontra Altieri

"Questa mattina, dopo l'incontro al Liceo Don Carlo La Mura, ho accolto con piacere presso il mio ufficio il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, con il quale ho potuto confrontarmi sulle problematiche principali che attanagliano la nostra città, come la questione allagamenti che insistono in via Orta Longa e il dissesto idrogeologico dell’area pedemontana. - scrive Cosimo Ferraioli sindaco di Angri -

Un incontro importante dopo quello avvenuto con il Vicepresidente della Regione Campania con delega all’ambiente Fulvio Bonavitacola, durante il quale ho illustrato le enormi difficoltà del territorio interessato dai fenomeni alluvionali e chiesto maggiore supporto per una situazione diventata ormai ingestibile dai soli enti comunali.

Ringrazio il Presidente Franco Alfieri per la vicinanza alla nostra città e soprattutto per il reale interesse mostrato nei confronti del territorio, certo che l’incontro di stamattina darà i suoi frutti. In questo momento, infatti, è già in corso un sopralluogo in via Orta Longa".