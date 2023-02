Terzo mandato di De Luca presidente della Regione, arriva il "Si" del Psi

Terzo mandato di Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania, arriva il si degli alleati del Psi, ed in particolare del segretario nazionale del partito Enzo Maraio, già consigliere regionale nel primo mandato del presidente De Luca come presidente della Regione. Durante il congresso regionale del Psi della Campania, che ha rieletto Tarantino alla guida del partito in Campania, arriva l’appello, rivolto anche alle altre forze politiche del centro sinistra, per sostenere la battaglia del terzo mandato per Vincenzo De Luca in Regione. Nel dibattito su una ipotesi di cambiamento delle legge elettorale della Campania per rendere possibile un terzo mandato, “ritengo che sia necessario partire da un presupposto: i risultati del buon governo di Vincenzo De Luca e della sua amministrazione regionale”. A dirlo, chiudendo il congresso regionale del Psi, il segretario Enzo Maraio. “Se noi guardiamo al lavoro fatto e a quello che sara’ necessario mettere in campo soprattutto con i progetti del Pnrr, e’ chiaro che mantenere una continuità consentirebbe di essere piu’ rapidi nelle procedure, nell’attivita’, nel lavoro che verra’”, esplicita.