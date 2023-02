Cava de' Tirreni. Nuovo centro assistenziale San Lorenzo: pronto il progetto di recupero

Mercoledì prossimo, 1 marzo, alle ore 10, a Palazzo di Città, sarà presentato il progetto di recupero e rifunzionalità dello storico complesso edilizio dell’ex Asilo di Mendicità in località San Lorenzo, per un importo di 3.407.039,62 euro.

Il progetto, per il quale sono stati appaltati anche i lavori, rientra tre le opere finanziate dal Programma Integrato Città Sostenibile (Pics), Asse 10 del PO FESR Campania, azione 9.3.2 e 9.3.8, che prevede 8 macro progetti con 11 interventi complessivi, con una dotazione economica generale di 11.197.384,56 euro di fondi della Comunità europea.

L’ex Asilo di Mendicità sarà trasformato in un polo di servizi socio/sanitari e socio/educativi. Al suo interno gli ambienti ospiteranno una serie di attività al servizio della comunità, area ristoro e mensa, sala polifunzionale, centro per famiglie, educativa territoriale, centro sociale polifunzionale per minori, servizi integrativi al nido, mini polo della salute, comunità d’accoglienza per gestanti, madri e bambini.

Alla presentazione, interverranno il sindaco Vincenzo Servalli, la Consigliera comunale Anna Padovano Sorrentino, responsabile del Programma Integrato Città Sostenibili, il dirigente del Settore Urbanistica Luigi Collazzo e il progettista Giosuè Saturno.