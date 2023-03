Scafati. Michele Grimaldi è il candidato sindaco del Partito Democratico

Il Partito Democratico indica Michele Grimaldi quale candidato sindaco per la città di Scafati.

La decisione è stata assunta all’esito della riunione del direttivo cittadino che si è svolta ieri sera alla presenza del Segretario Provinciale Vincenzo Luciano.

Il Partito Democratico, in tutte le sue articolazioni, garantirà pieno sostegno a Michele Grimaldi ed alla comunità democratica di Scafati nel percorso intrapreso in vista delle prossime elezioni amministrative.

La scelta di Grimaldi scaturisce da un'approfondita discussione e da una seria analisi della situazione cittadina che ha coinvolto dirigenti e militanti del Partito Democratico di Scafati.

Michele Grimaldi, Dirigente di Partito, componente dell’Assemblea Nazionale, consigliere comunale risultato, tanto nel 2013 quanto nel 2019, il candidato con il maggior numero di preferenze nel centrosinistra, rappresenta una risorsa tra le più appassionate e preziose della nostra comunità, per le sue capacità politiche e le competenze maturate all'interno della macchina comunale.

A lui un sincero ringraziamento per la sua generosa disponibilità.

Il quadro politico e sociale scafatese è estremamente complesso: dinanzi a ciò, il Partito Democratico di Scafati si pone come forza responsabile che intende lavorare alla costruzione di un campo largo, progressista e alternativo alle destre, presentando alla città una visione chiara e innovativa, che sia in grado di coniugare crescita, giustizia sociale e sostenibilità.

In quest’ottica, il Partito Democratico, con il nome di Michele Grimaldi, vuole dare un sincero e serio contributo alla discussione con le forze politiche e sociali del centrosinistra.

La candidatura di Grimaldi, al momento, ha già ricevuto il sostegno di altri partiti e forze civiche tra cui Campania Libera, Sinistra Italiana e PER le Persone e la Comunità. L’impegno di Grimaldi e del Partito Democratico, nei prossimi giorni, sarà orientato ad allargare il più possibile il campo delle alleanze, assicurando un confronto politico vero allo scopo di giungere ad una proposta unitaria e credibile per il bene della città e dei suoi cittadini.