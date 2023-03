Sanità, Tommasetti (Lega): “Il Tar demolisce i tetti di spesa di De Luca”

«La I Sezione di Napoli del Tar Campania, con due recenti sentenze, ha sostanzialmente imposto alla Regione Campania di rideterminare il “tetto di struttura” da destinare ai circa 700 tra laboratori di analisi e centri diagnostici accreditati in virtù del reale fabbisogno della popolazione regionale».

È quanto sostiene il prof. Aurelio Tommasetti, consigliere della Lega in Regione Campania, a margine della nota congiunta diffusa da Federbiologi e Confapi Sanità concernente l’accoglimento del ricorso presentato da un laboratorio di patologia clinica.

Il Tar Campania, infatti, ha bocciato la modalità di calcolo dei tetti di spesa mensili attribuiti dalla Regione Campania e ha annullato il budget attribuito in applicazione dei provvedimenti della Regione previsti dalle delibere n. 599 del 2021 e n. 215 del 2022, in particolare, relativamente ad un’insufficiente istruttoria necessaria per un corretto calcolo del vincolo di spesa a cui devono attenersi le strutture ricorrenti.

«La Regione, guidata dall’effervescente ed allegro De Luca, dia esecuzione alla sentenza del Tar. Il pluri-incaricato governatore, nonché delegato di se stesso alla sanità, la smetta di preoccuparsi spasmodicamente delle vicende interne al suo partito legate esclusivamente alla possibilità remota di un suo terzo mandato alla guida della Campania» commenta il consigliere regionale Tommasetti.

Poco più di un mese e mezzo fa, peraltro, De Luca accusò il governo Meloni di voler smantellare la sanità pubblica, promettendo, in quella circostanza, che i mesi di febbraio e marzo 2023 sarebbero stati decisivi ai fini di un assetto quasi definitivo per la stabilizzazione della sanità campana.

«Anche in questo caso il buongoverno deluchiano è stato di parola. Come sempre. L’efficiente assessore alla sanità De Luca, infatti, nega puntualmente il diritto alla salute ai campani condannandoli a pagare con le proprie tasche le cure private poiché, con questa assegnazione dei tetti di struttura, ha mortificato sia gli utenti a cui sono state significativamente diminuite le prestazioni erogabili sia i centri accreditati che hanno visto ridursi il budget mensile – chiosa il consigliere regionale Tommasetti –. De Luca, in questo modo, ha ridotto il diritto alla salute solamente ai primi dieci giorni mentre nei restanti giorni del mese i campani sono costretti ad arrangiarsi» conclude Tommasetti.