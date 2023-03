M5S, Ciampi: “Migrazione sanitaria, il rapporto Gimbe conferma il disastro di De Luca sulla sanità campana”. Il Consigliere regionale membro della commissione sanità: “Se approvata l’autonomia differenziata metterebbe una pietra tombale sul diritto alla salute” “La sanità in Campania è al collasso e l’ultimo report dell'Osservatorio Gimbe conferma quello che andiamo dicendo da tempo, ovvero che il diritto alla salute nella nostra regione non viene rispettato. Il fenomeno della migrazione sanitaria sposta 3,33 miliardi dal Sud al Nord. Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, le regioni capofila dell’autonomia differenziata, raccolgono il 94,1% del saldo attivo, mentre l’83,4% del saldo passivo si concentra in Campania, Lazio e al Sud. I numeri raccontano l’enorme disuguaglianza che esiste nel nostro Paese. In Campania il malgoverno regionale continua a chiudere entrambi gli occhi su ospedali fatiscenti, personale sanitario insufficiente e scarsità di mezzi. Il fiume di malati e di denaro che straripa dai confini della nostra regione per dirigersi al Nord dimostra due cose: che la sanità nelle mani di De Luca è allo stremo e che il progetto di autonomia differenziata voluto da Giorgia Meloni peggiorerà notevolmente la situazione”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.