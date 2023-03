Nocera Inferiore. Verifica sismica scuola dell'infanzia Sant'Anna: finanziato lo studio dalla Regione

Esito positivo per la candidatura dell’Amministrazione Comunale all’Avviso Pubblico per il finanziamento in favore degli Enti locali per la valutazione della sicurezza degli edifici scolastici della Regione Campania. la Giunta regionale della Campania ha pubblicato la graduatoria delle istanze ammesse e finanziate, dove si evince che la Scuola dell’Infanzia “S. Anna” di Villanova, candidata dall’Amministrazione Comunale, sarà beneficiaria di un finanziamento di 17.104,35 euro, a valore sulle risorse POC Campania 2014-2020. "È importante mettere a segno tutte le candidature, affinché ogni occasione per la nostra città non vada sprecata. Sono particolarmente contento quando i finanziamenti riguardano le scuole, cuore pulsante del nostro impegno", scrive il sindaco Paolo De Maio.