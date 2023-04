Nocera Inferiore. Migliorare le condizioni di mobilità dei cittadini, l'amministrazione De Maio scrive ad Rfi e Busitalia

L’Amministrazione Comunale è a lavoro per migliorare le condizioni di mobilità dei cittadini. Sono state inviate due note a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e a Busitalia Campania S.p.A. per rendere più agevole il trasferimento sia all’interno della città che verso destinazioni fuori regione. Chiesto a Busitalia Campania S.p.A. un collegamento di via Durano con via Cuomo e via Villanova, con il ripristino della Linea 79. A RFI, invece, è stata inoltrata la richiesta di anticipare l’orario di partenza del primo treno regionale mattutino da Nocera Inferiore per Napoli, a partire dalle ore 5.00, al fine di consentire ai pendolari di poter proseguire dal capoluogo regionale verso altre città, grazie alla linea di alta velocità.