Scafati. Elezioni amministrative: 4 le liste a sostegno di Cristoforo Salvati

Presentate le 4 liste che sostengono la candidatura di Cristoforo Salvati a sindaco di Scafati. “Fratelli d’Italia”, “Lista Salvati”, “Scafati Riparte” e “Stiamo con Scafati” presentano al loro interno assessori e consiglieri comunali uscenti con un mix di volti nuovi. Domenica 16 aprile, alle ore 10:30, nella sala Don Bosco di Piazza Vittorio Veneto, i candidati delle 4 liste saranno presentati alla città e l’ex primo cittadino Cristoforo Salvati entrerà anche nel dettaglio delle scelte. Inoltre, sarà l’occasione per ribadire alla città lo straordinario lavoro svolto nei 4 anni alla guida di Scafati, con la ripartenza di grandi opere come il Polo Scolastico, le 57 assunzioni e tutta la serie di progetti che hanno consentito a Scafati di intercettare fondi per illuminazione pubblica, villa comunale, scuole, videosorveglianza e opere pubbliche. Cristoforo Salvati illustrerà nel dettaglio il suo programma elettorale realizzato in collaborazione con tutti i candidati. Un programma che punta sul proseguimento del lavoro svolto, frenato comunque da 2 anni di blocco totale dovuto al Covid, ma anche su nuove e interessanti opere come quella che riguarda il restyling dell’ex Manifattura.

Lista Fratelli d'Italia

Ametrano Antonio

Aprea Antonella

Arpaia Alessandro Roberto

Auricchio Camillo

Calabrese Carmine

Carella Pietro

Carotenuto Felicia

Contaldi Sebastiano

D’Auria Salvatore

De Rosa Gennaro

Di Lallo Annunziata detta Nunzia

Dragonetti Alberto

Ferrara Sonia

La Sala Anna

Langella Anna

Malafronte Carlo

Manfredi Gaetano

Napoli Carmine

Pari Marco

Pipitone Vincenzo

Prete Claudia

Taglietti Caterina

Tramonti Angela

Ugliano Daniela

Lista Salvati

Afeltra Gaetano

Ariete Pasquale

Balzano Sergio

Brancaccio Ida

Buono Vincenzo

Carotenuto Antonio

Catalano Romina Maria

D’Aniello Anna Grazia

D’Antonio Michele

De Risi Angelo Raffaele

Desiderio Antonio

Elefante Antonio

Grimaldi Almerico

Maisano Gennaro

Malafronte Sabato detto Sabino

Malafronte Virginia

Marseglia Fabiano

Morelli Francesco

Sahayadak Romeo detto Romeo

Semplice Laura

Somma Francesco

Tritone Ruama Mirea

Vaccaro Monica

Voccia Rosalba

Scafati riparte

Amato Sergio

Ambruoso Carmela

Attianese Rosa

Balestrieri Consiglia

Benincasa Rita

Bordo Luigi

Bozza Teresa

Cangiano Loredana

Cirillo Giuseppina detta Giusy

Corvo Antonio

Di Riso Matteo

Di Rosalia Virginia

Donnarumma Aniello

Donnarumma Rosa

Falcone Mario

Falcone Virginia Immacolata

Girace Angelo

Lanaro Bonaventura detto Rino

Leopaldo Valentina

Malafronte Annamaria

Manco Natalina

Matrone Carmela

Parmendola Maria

Vicidomini Anna

Siamo con Scafati

Amato Giovanna

Cipriano Rosa

Vitiello Marco

Longobardi Rosario

Romano Letizia

Russo Filomena

Imperato Giovanni

Serrapica Giuseppe

Mammoliti Marina

Nocera Mario

Rainone Giuseppe

Puoti Giovanni

Squitiero Annamaria

Sica Antonio

Cascone Anna

Iuliucci Sabatino