Elezioni amministrative a Scafati: per Salvati, apertura campagna elettorale con sold out alla sala Don Bosco

“Mi accusano di non aver fatto le cose che dovevo fare. L’unica cosa che non ho fatto sono stati i loro interessi politici”. Travolto dall’abbraccio di una folla che non è riuscita neanche ad entrare tutta nella sala Don Bosco di Piazza Vittorio Veneto, Cristoforo Salvati ha salutato così la città di Scafati all’apertura della sua campagna elettorale.

Le prime parole del candidato sono arrivate dopo il minuto di raccoglimento per Pasquale Vitiello, il piccolo di 11 anni tragicamente scomparso e ricordato con tante persone in lacrime mentre sul maxi schermo c’era la foto del bambino. Salvati non ha voluto che sventolassero bandiere e che ci fossero palloncini in sala in segno di rispetto.

Nel giorno in cui sono stati presentati i candidati delle 4 liste è arrivato anche forte l’abbraccio di Fratelli d’Italia. Prima ancora quello del senatore Carmine Cozzolino, zio di Salvati, visibilmente emozionato nel momento in cui la sala ha tributato un applauso alla compianta signora Ermelinda Cozzolino, madre del candidato.

Il partito di Giorgia Meloni ha schierato l’artiglieria pesante con la deputata Imma Vietri, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri oltre al vicecoordinatore regionale Giuseppe Fabbricatore, al coordinatore provinciale Alberico Gambino e al referente degli enti locali Italo Cirielli. Sabato prossimo, a Scafati, arriverà anche il viceministro Edmondo Cirielli a sostenere Salvati. L’apertura della campagna elettorale è stata così uno schiaffo ai dissidenti, coloro che hanno preferito andare altrove.

Cristoforo Salvati ha ripercorso, nel suo discorso, le difficoltà avute nei 4 anni in cui è stato sindaco di Scafati, ha messo sotto gli occhi di tutti i grandi risultati ottenuti e ha poi parlato del programma. “Mi hanno tirato per la giacca per i loro interessi politici ma io dovevo portare a termine i piani per le assunzioni, per il polo scolastico, per le altre opere e far uscire Scafati dal dissesto – dice Salvati -. Ho ereditato la città che era piena di spazzatura, poi siamo stati frenati dalla pandemia e mentre gli altri pensavano ai ruoli e alle poltrone, ogni giorno io e i miei fedelissimi tra assessori e consiglieri lavoravamo per i cittadini. Si chiamava dovere, spirito di servizio, l’unico modo che conosco per governare la città in maniera onesta. Nessuno ci ha potuto contestare nulla, siamo stati trasparenti dal primo all’ultimo giorno. Abbiamo governato gestendo con oculatezza il denaro pubblico e facendo tutto alla luce del sole. Abbiamo rispettato Scafati e gli scafatesi, è stato un atto d’amore verso la città. Potevo fare passerelle in giro, ma restavo nel mio ufficio a lavorare”.

Applausi scroscianti e tanta emozione, anche quando è stato mostrato un video con le immagini di una Scafati che deve proseguire nel cammino intrapreso. Le persone, in piedi, ad applaudire Salvati, hanno mostrato un incredibile spirito di partecipazione, a dimostrazione che una grande Scafati non è un sogno, ma un obiettivo realizzabile con il duro lavoro. “Partiremo nel programma dal restyling dell’ex Manifattura, vogliamo uno svincolo per la strada statale 268, nuovi centri anziani, il centro sociale a Mariconda, un osservatorio sulle disabilità e tante altre opere e iniziative che abbiamo pubblicato in un programma reale, che è alla portata della città”.

Niente attacchi diretti agli altri candidati, Cristoforo Salvati si prende la scena con la sua inconfondibile signorilità. Lui che una sola colpa, in fondo, ce l’ha: non ha saputo fare il protagonista ma ha pensato solo a lavorare. Il tradimento politico ricevuto ha avuto però una grande risposta, quella di una città che si è stretta intorno al suo sindaco – così lo chiamavano tutti – persona che fa della legalità uno stile di vita e non una bandiera da sventolare.