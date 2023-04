Nocera Inferiore. Inquinamento Cavaiola e Solofrana: De Maio firma ordinanza di divieto assoluto di attingimento di acque

Divieto assoluto di attingimento di acque sia a scopo irriguo che per dissetare mandrie e greggi, e per

qualsiasi altro scopo, lungo tutto il tratto dei Torrenti Solofrana e Cavaiola interessanti il territorio del

Comune di Nocera Inferiore.

L'ARPA Campania, relativamente al monitoraggio del corpo idrico superficiale “Torrente Solofrana”, unitamente

all’esito del campionamento effettuato in data 21/02/2023 in via Aurelio Bosco Lucarelli - Ponte, nel quale si è evidenziata la presenza di cromo totale a concentrazione potenzialmente

superiore allo standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo. Per tale motivo il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ordina "ad horas, in via prudenziale e fino a successivo provvedimento, il divieto assoluto dell’attingimento di acque sia

a scopo irriguo che per dissetare mandrie e greggi, e per qualsiasi altro scopo, lungo tutto il tratto dei Torrenti

Solofrana e Cavaiola interessanti il territorio comunale di Nocera Inferiore, nonché il divieto delle pratiche

agronomiche ed il pascolo delle superfici inquinate dell’area di rispetto fluviale (pari a 150 m dall’argine

spondale) ricadente nel territorio del Comune di Nocera Inferiore". Incarica, inoltre, "di incaricare il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine al controllo e all’esecuzione della

presente ordinanza; di incaricare l’Ufficio Segnaletica del Comando Polizia Municipale all’installazione, lungo i suddetti tratti fluviali, di un adeguato numero di cartelli informativi riportanti il presente divieto".