Tragedia in Costiera Amalfitana, Bicchielli (NM): "territorio dimenticato dalla politica regionale"

"La Costiera Amalfitana piange ancora una vittima, i sindaci sono ormai dimenticata dalla Regione Campania e, nel frattempo, la sensazione è che ci siano zone dimenticate dalla politica regionale". Così l'onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e membro della commissione Difesa. "La mia vicinanza alla persone che, ogni giorno, sono costrette ad attraversare quelle strade, le vie della morte - ha dichiarato l'onorevole Bicchielli - Non possiamo più assistere ad episodi drammatici di questa portata ed è per questo che inviterò, ufficialmente, i sindaci della Costiera Amalfitana e l'associazione per la Tutela delle Vittime della Strada Costiera Amalfitana ad un incontro ufficiale: è importante capire quali azioni possiamo mettere in campo, da rappresentanti della politica locale. Il governo c'è, noi ci siamo ma non si può più attendere. Bisogna intervenire nell'immediato. Non c'è tempo da perdere".