Sarno. Allagamenti ed esondazione fiume, Agovino e Buonaiuto (FI): "Il Sindaco mente sapendo di farlo"

Questione allagamenti, non si fermano le polemiche dopo l'annuncio del Sindaco Giuseppe Canfora di chiedere un incontro in Prefettura. Ad intervenire è Forza Italia Sarno con il capogruppo in consiglio comunale Giuseppe Agovino e Nello Buonaiuto, componente dell'esecutivo provinciale dei forzisti. "Siamo alle solite - dichiarano in una nota congiunta il Capogruppo di FI Sarno in Consiglio comunale Giuseppe Agovino e Nello Buonaiuto componente dell'esecutivo provinciale di FI con delega all'ambiente - Il sindaco Canfora mente, sapendo di farlo: in una dichiarazione alla stampa, infatti, invoca un tavolo prefettizio per risolvere il problema della pulizia degli alvei dei fiumi, quando sa che per risolvere il problema basta bussare a Palazzo Santa Lucia. È risaputo - continuano i dirigenti del partito azzurro - che la Regione attraverso la Sma Campania e il Genio Civile ha la competenza per la pulizia degli alvei dei fiumi e lo smaltimento dei fanghi di dragaggio; ai comuni, invece spetta solo lo smaltimento di rifiuti urbani presenti. Ci sembra alquanto strano che il sindaco non sappia queste cose. Ad oggi - concludono o componenti di FI - la filiera istituzionale è stata monca e non ha funzionato per il territorio: il sindaco al posto di invocare tavoli, potrebbe andare semplicemente in Regione e chiedere al suo presidente di adoperarsi per risolvere concretamente il problema degli allagamenti".