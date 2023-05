Sarno. Canaloni post frana ostruiti, dopo la nostra denuncia il sindaco annuncia l'arrivo di 5,5 milioni di euro

Dopo la denuncia della nostra testata per i canaloni e vasche costruire nel post frana '98 a Sarno, ostruite da erbacce, arbusti e rifiuti di ogni genere, il sindaco di Sarno annuncia che sono in arrivo 5,5 milioni di euro per Lavori di manutenzione delle opere post-alluvione, dalla Regione Campania. Si spera solo che tutto avvenga in tempi brevi viste le condizioni in cui versano.

"La Regione Campania ha individuato nel Comune di Sarno il soggetto attuatore dei lavori di manutenzione che riguarderanno le vasche di contenimento e di raccolta e i canali per il deflusso delle acque piovane realizzati all'indomani dei tragici eventi del 5 Maggio 1998 nelle zone alluvionate di Episcopio e di San Vito-Sant'Eramo.

- scrive il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora -

Gli interventi di manutenzione - come richiesto con urgenza dal sottoscritto con una nota inviata alla Regione Campania - delle opere idrauliche di messa in sicurezza delle zone di Episcopio e di San Vito-San'Eramo, interesseranno la pulizia e il taglio delle erbacce e degli arbusti che ostruiscono le opere realizzate dal Commissariato per l'Emergenza Idrogeologica nel periodo post-frana.

Sarà il Comune di Sarno, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Campania, a provvedere materialmente alla manutenzione delle opere idrauliche lungo la fascia pedemontana.

E nell'attesa che vengano espletate le gare per appaltare i lavori, la Sma Campania, come già avvenuto negli anni scorsi in sinergia con il Comune di Sarno, sta provvedendo al taglio delle erbacce e degli arbusti della vasca Cortadonica per poi passare alla pulizia di canali e briglie.

Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca e il Vice Presidente Fulvio Bonavitacola per l'attenzione e l'impegno verso la nostra comunità, sollecitandoli a trasferire quanto prima i fondi destinati al nostro Comune".