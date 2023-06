Degrado e disagi al mercato ortofrutticolo Nocera - Pagani, la denuncia del consigliere Petrelli

Degrado e disagi al Mercato Ortofrutticolo Nocera - Pagani, la denuncia del consigliere comunale Fabio Petrelli. "Apprendo, con grande rammarico, la situazione vissuta dagli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti all’interno del Mercato Ortofrutticolo, denunciata dai sindacati negli ultimi giorni. - scrive il consigliere comunale Fabio Petrelli - Le condizioni in cui operano sarebbero estremamente precarie e non rispondenti alle normative vigenti in tema di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Spiace, poi, apprendere che, nonostante il diritto al passaggio di cantiere, due operai, da anni all’interno della struttura, ad oggi, a 4 mesi dall’accordo tra le parti per la clausola sociale, non siano stati ancora riassorbiti, nel silenzio generale dei vertici del Mercato Ortofrutticolo ed anche della politica cittadina. Spiace, ancora di più, sapere che la struttura versa in condizioni igienico-ambientali non proprio convincenti con materiale di risulta abbandonato ovunque (come testimoniano le foto). Ormai siamo davvero al paradosso. Una struttura abbandonata a se stessa con un liquidatore che poco o nulla fa ed una politica cittadina, quella di maggioranza di governo, completamente assente rispetto a scelte da effettuare. Delibere che dovevano arrivare in consiglio ma mai viste, accordi che si dovevano concludere per uscire dalla fase di liquidazione mai conclusi. Si può stare in questo stallo?"