Sarno. Crescenzo (FI): "Sindaco assente e maggioranza in campagna elettorale da 4 anni: una città dimenticata"

"Sindaco assente per ferie o per "mal di pancia" all'interno della maggioranza? È questa la domanda che tutti legittimamente ci poniamo vista l'assenza, negli ultimi tre consigli comunali, del primo cittadino".

A sollevare la polemica è il vicepresidente del consiglio comunale e capogruppo consiliare di Forza Italia Domenico Crescenzo. "Da come viene raccontato dalla stampa, le contese all' interno della maggioranza di Governo cittadino non mancano e sono emerse proprio il giorno prima del consiglio comunale di martedì, quando non è stato raggiunto il numero legale. - continua Crescenzo - Dei veri e propri "regolamenti di conti" in vista delle elezioni amministrative del 2024? I dubbi aumentano visto che il Sindaco è in ferie per venire in consiglio comunale ma poi lo si vede per strada tranquillamente. La verità è che i leader dei gruppi contrapposti all'interno della maggioranza iniziano ad affilare le armi e della città poco si importano. D'altronde questa maggioranza, in quattro anni è stata sempre in campagna elettorale, una spartizione continua di potere, uomini spostati come.pedine capovolgimenti continui, passaggi da un partito all'altro, nascita di nuovi partiti e scomposizione dei vecchi, minacce continue da ogni dove per assicurarsi un posto al sole o deleghe importanti, mentre nel frattempo la città sprofondava nel nulla. Chi aveva visibilità all'interno della Giunta è stato fatto fuori anzitempo perché non doveva essere un problema per le elezioni 2024. Guarda caso, una volta fatti fuori gli uomini di punta tutto si è fermato ed è iniziata la vera e propria campagna elettorale. Questa amministrazione ha perso di vista sin dalla sua nascita il vero obiettivo e cioè quello di fare del bene e amministrare la città, in quattro anni si è contraddistinta solo per guerre intestine. Basta vedere le condizioni in cui versa Sarno, con problemi atavici che non sono stati mai risolti. L'assenza dagli ultimi consigli comunali del primo cittadino conferma che questa città non ha più una guida e si va avanti solo di minacce continue, un tirare a campare e basta, ma intanto c'è il burattinaio che muove i fili e tutti gli altri stanno a guardare. Per fortuna tra circa un anno si torna alle urne e i cittadini potranno mandare a casa chi questo Paese non lo ha voluto bene ma ha pensato solo ad una politica di basso profilo facendoci sprofondare nel nulla".