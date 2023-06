Angri. "Ponte delle fontane", le precisazioni di Ferrarioli

In merito alle segnalazioni che circolano in rete, vi riporto la comunicazione inviata l’8 Giugno 2023, a seguito dell’attenzione che stiamo ponendo sulla situazione del Ponte delle Fontane:

“Facendo seguito all'incontro con Rfi sul cavalcaferrovie di Angri, nelle more della definizione della questione relativa alla proprietà dell'opera, per quanto di propria competenza lo scrivente Sindaco p.t. del Comune di Angri, esprime il proprio nulla osta all'avvio delle attività di monitoraggio e messa in sicurezza dell'opera d'arte di che trattasi, come da nota in oggetto emarginata, tenuto conto dell'impegno finanziario che la Regione Campania intende assumere in merito all'esecuzione dei lavori.”

Voglio quindi tranquillizzare i cittadini, comprensibilmente in apprensione, che è già da tempo che stiamo lavorando a questa annosa questione che riguarda la sicurezza del ponte con l’intento di risolverla al più presto.